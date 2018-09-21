На должность заместителя директора КАМАЗа пришел экс-глава «Интерскол-Алабуга»

Заместителем исполнительного директора по работе с группой компаний на ПАО «КАМАЗ» Юрия Герасимова назначили экс-гендиректора АО «Интерскол-Алабуга» Айрата Галеева.

Галеев родился в Казани, учился на очном отделении по специальности «Технология машиностроения» в КамПИ. Свою карьеру начал в 2000 году на КАМАЗе, в 2013-м перешел в «Интерскол-Алабуга», сообщают «Вести КАМАЗа».

«Интерскол» — российская компания, занимающаяся производством, продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента.

