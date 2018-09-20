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РФС разрешил «Рубину» дозаявить новичка Игоря Калинина

18:20, 20.09.2018
РФС разрешил «Рубину» дозаявить новичка Игоря Калинина
Фото: rubin-kazan.ru

Комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) разрешил казанскому «Рубину» заявить футболиста Игоря Калинина вне регистрационного периода. Соответствующая информация сегодня появилась на официальном сайте РФС.

22-летний защитник получит возможность выступать за казанский клуб во всех соревнованиях под эгидой РФС, когда представители «Рубина» представят все соответствующие документы, необходимые для регистрации данного футболиста-профессионала.

Весеннюю часть прошлого сезона Калинин отыграл в «Краснодаре». За краснодарскую команду защитник провел два матча, не отметившись результативными действиями. В середине августа игрок разорвал контракт с «Краснодаром» и в статусе свободного агента проходил просмотр в казанском клубе.

Отметим, что в декабре 2015 года на Украине Калинин оказался в центре скандала. Игрока обвинили в организации договорного матча. Футболист прошел тест на детекторе лжи, став первым украинским игроком, прошедшим данную процедуру. После этого обвинения с Калинина были полностью сняты.

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