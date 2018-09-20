РФС разрешил «Рубину» дозаявить новичка Игоря Калинина

Комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) разрешил казанскому «Рубину» заявить футболиста Игоря Калинина вне регистрационного периода. Соответствующая информация сегодня появилась на официальном сайте РФС.

22-летний защитник получит возможность выступать за казанский клуб во всех соревнованиях под эгидой РФС, когда представители «Рубина» представят все соответствующие документы, необходимые для регистрации данного футболиста-профессионала.



Весеннюю часть прошлого сезона Калинин отыграл в «Краснодаре». За краснодарскую команду защитник провел два матча, не отметившись результативными действиями. В середине августа игрок разорвал контракт с «Краснодаром» и в статусе свободного агента проходил просмотр в казанском клубе.

Отметим, что в декабре 2015 года на Украине Калинин оказался в центре скандала. Игрока обвинили в организации договорного матча. Футболист прошел тест на детекторе лжи, став первым украинским игроком, прошедшим данную процедуру. После этого обвинения с Калинина были полностью сняты.

