Скончалась известный тюрколог Фагима Хисамова

На 82-м году жизни скончалась известный тюрколог, профессор, заведующая кафедрой татарского языка в КФУ Фагима Хисамова.

Как сообщает «Идель», ее смерть наступила сегодня, 17 сентября. Обстоятельства кончины Хисамовой не уточняются.

Ранее умерла татарская поэтесса и переводчица Флера Тарханова.

Справка

Хисамова Фагима Миргалиевна родилась 1 декабря 1936 года в деревне Каракашлы Ютазинского района Республики Татарстан. Окончила Каракашлинскую среднюю школу. В 1955—1960 годах училась на отделении татарского языка и литературы историко-филологического факультета Казанского государственного университета. После окончания университета в течение семи лет работала учительницей татарского языка и литературы в школах Дрожжановского и Азнакаевского районов.

В 1967—1970 гг. прошла аспирантуру под научным руководством Д.Г. Тумашевой при кафедре татарского языка Казанского государственного университе­та. В 1971-м защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Причастия в современ­ном татарском литературном языке». С ноября 1970 г. — ассистент кафедры татарского языка университета, с 1972-го — старший преподаватель, с 1980-го — доцент кафедры.

В 1995 г. Ф.М.Хисамова защитила док­торскую диссертацию на тему: «Функционирование и развитие старотатарской деловой письменности. ХVI — 1-я половина ХIХ вв.», с 1998 г.— профессор, с 1999 г.— заведующая кафедрой татарского языка.

Хисамова заслуженный учитель школы Республики Татарстан (1994), заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2007), ветеран труда (1998), награждена медалью «В память 1000-летия Казани».