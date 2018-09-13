В Казани подростка оштрафовали за митинг против пенсионной реформы

В Казани 16-летнего подростка признали виновным по факту проведения несанкционированного митинга против повышения пенсионного возраста.

Соответствующее решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, передает «Интерфакс».

Комиссия назначила подростку штраф в размере 20 тыс. рублей. Так как несовершеннолетний не имеет самостоятельного дохода, штраф будет взыскан с родителей.

Напомним, несанкционированный митинг прошел в парке им. Тинчурина 9 сентября. Акция собрала около 150 человек. Ранее суд в Казани наказал около 20 активистов и координатора штаба Навального за митинг 9 сентября.