Легионеры «Уфы» закончили сентябрьский вояж в Лигу наций

В Лиге наций состоялись очередные матчи. В них приняли участие в том числе футболисты «Уфы».

Оливье Тилль отыграл 45 минут за сборную Люксембурга и помог своей команде разгромить команду Сан-Марино со счетом 3:0. Напомним, ранее новичок «Уфы» забил гол в еще одном успешном матче люксембуржцев против сборной Молдовы — 5:0.

Кэтэлин Карп сыграл 63 минуты за сборную Молдовы, которая сыграла вничью с Белоруссией — 0:0.

Ранее Еркебулан Сейдахмет, пока еще не сыгравший в РПЛ ни одного полного матча, вышел на поле на 90-й минуте поединка Казахстана против Андорры — 1:1.

