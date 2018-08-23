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КАМАЗ уже в сентябре может договориться о СП с китайской Weichai Power

08:39, 23.08.2018
КАМАЗ уже в сентябре может договориться о СП с китайской Weichai Power
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

КАМАЗ уже в сентябре может подписать соглашение о создании совместного предприятия с китайской Weichai Power. Они будут производить двигатели машиностроительного назначения объемом свыше 20 л, но не для грузовиков.

Отмечается, что двигатели будут поставляться в «гражданские отрасли», в частности для судостроения и локомотивостроения, для дизельных и газовых электрогенераторов, речи о поставках для ОПК не идет, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей концерна.

Разместить СП могут на мощностях Тутаевского моторного завода (у КАМАЗа 67,87% уставного капитала).

Напомним, еще в ноябре прошлого года президента РТ Рустам Минниханов заявил, что между шаньдунской компанией Weichai Power и татарстанским КАМАЗом налажено плодотворное сотрудничество.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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