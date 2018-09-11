Экс-начальника линейной полиции в Татарстане судят за организацию преступлений ради раскрытия

В Нурлатский райсуд направлено дело о превышении полномочий и незаконном обороте оружия. В преступлениях обвиняют экс-начальника линейного пункта полиции на станции Нурлат Якова Колесникова и его подчиненного Хаметова.

По версии следствия, обвиняемые стражи порядка в 2013—2016 годах из ложно понятых интересов службы «организовали преступную деятельность, направленную на искусственное повышение показателей своей работы по раскрываемости преступлений».

В частности, обвинение полагает, что 31 декабря 2013 года на станции Нурлат полицейские вынудили некоего мужчину совершить преступление за вознаграждение, после чего сами же задержали его на месте якобы совершенного преступления. А 25 марта 2016 года те же сотрудники, как считают в Следкоме, на территории железнодорожного вокзала станции Шентала Самарской области, используя угрозы, подтолкнули потерпевшего к совершению другого преступления — попытке незаконного приобретения 12 патронов к пистолету калибра 5.6 мм, и по уже отработанной схеме задержали его.

Преступления были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных органами УФСБ по РТ и отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по ПФО.

Расследованием занимались сотрудники Приволжского управления на транспорте Следкома.

Напомним, сегодня Верховный суд РТ оставил под арестом экс-начальника отдела БОП МВД республики Ильнара Залялова, подозреваемого в полумиллионной взятке.