Андрей Назаров: «Мне понравился настрой моих ребят, мы очень сильно хотели победить»
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от первого выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».
«Интересный матч, обе команды хотели победить. Мы допустили пару ошибок в конце и поплатились за это результатом. Мне понравился настрой моих ребят, мы очень сильно хотели победить.
Нестрашил сейчас в Америке, мы пока не знаем, сколько он пропустит. Что касается вратаря Андрея Макарова, он сейчас не в составе», — приводит слова Назарова Р-Спорт.
Нижнекамская команда уступила в Балашихе со счетом 4:2. Шайбами в составе татарстанцев отметились Павел Порядкин и Юусо Пуустинен.
Справка
«Авангард» — «Нефтехимик» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Шайбы:
1:0 Семенов, 21:13
1:1 Порядин (Полашек, Сергеев), 27:28
2:1 Покка (Деарне, Михеев), 30:10, ГМ
2:2 Пуустинен (Руохомаа), 39:05
3:2 Семенов (Бондарев, Покка), 48:25
4:2 Широков (Михеев), 51:53
Вратари: Бобков — Ежов
Статистика матча: броски: 68-65; броски в створ: 34-19; вбрасывания: 30-28; блокированные броски: 24-16; силовые приемы: 11-26; время в атаке: 10:58-11:40; штраф: 10-6
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