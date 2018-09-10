Андрей Назаров: «Мне понравился настрой моих ребят, мы очень сильно хотели победить»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от первого выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом».



«Интересный матч, обе команды хотели победить. Мы допустили пару ошибок в конце и поплатились за это результатом. Мне понравился настрой моих ребят, мы очень сильно хотели победить.



Нестрашил сейчас в Америке, мы пока не знаем, сколько он пропустит. Что касается вратаря Андрея Макарова, он сейчас не в составе», — приводит слова Назарова Р-Спорт.

Нижнекамская команда уступила в Балашихе со счетом 4:2. Шайбами в составе татарстанцев отметились Павел Порядкин и Юусо Пуустинен.