Уфимский новичок Тилль забил в Лиге наций за Люксембург, Карп был предупрежден

Еще в одной группе на Лиге наций по футболу жребий свел сборные стран, представители которых выступают за ФК «Уфа». Помимо не состоявшейся дуэли казаха Сейдахмета и грузина Табидзе (2:0 победили грузины), накануне сборная Люксембурга неожиданно крупно обыграла сборную Молдовы — 4:0.

В составе победителей отличился полузащитник Оливье Тилль, недавнее приобретение «горожан», забивший второй гол в этом матче. У проигравших предупреждение заработал уфимец Кэтэлин Карп, на 77-й минуте покинувший поле из-за замены.

11 сентября Люксембург сразится с Сан-Марино, а Молдова попробует свои силы с лидером группы — Белоруссией (5:0 обыграла Сан-Марино).

