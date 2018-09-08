Российские пловцы в первый день завоевали 11 медалей на этапе Кубка мира в Казани

Российские пловцы в первый соревновательный день стартового этапа Кубка мира в Казани завоевали 11 медалей.

В активе российских спортсменов пять золотых медалей – первые места заняли Юлия Ефимова (100 м брассом, 1 мин. 5,94 сек.), Ярослав Потапов (400 м вольным стилем, 3 мин. 54,78 сек.), Виталина Симонова (200 м брассом, 2 мин. 23,86 сек.), Антон Чупков (100 м брассов, 59,53 сек.) и Владимир Морозов (50 м вольным стилем, 21,49 сек.).

Обладателями серебряных наград стали Дарья Чикунова (200 метров брассом, 2 мин. 25,29 сек.), Дмитрий Мальцев (200 м на спине, 2 мин. 00,78 сек.) и Егор Куимов (100 м баттерфляем, 52 сек.), разделивший вторую строчку с представителем ЮАР Чадом ле Кло.

Бронзовые медали России принесли Максим Третьяков (200 м на спине, 2 мин. 02,47 сек.), Мария Каменева (50 м на спине, 29,38 сек.) и Лада Брагина (200 м баттерфляем, 2 мин. 18,88 сек.).