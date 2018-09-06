Умер сооснователь корпорации Amway Ричард Девос

В США сегодня в возрасте 92 лет умер один из основателей американской корпорации Amway и владелец клуба NBA «Орландо Мэджик», миллиардер Ричард Девос.

По информации Associated Press, бизнесмен скончался в своем доме в штате Мичиган. Причиной смерти называются осложнения, полученные после инфекции. Также сообщается, что Девос перенес два коронарных шунтирования и пересадку сердца в 1997 году.

Ричард Девос родился 4 марта 1926 в Мичигане. В 1959 году совместно с Джеем Ван Анделом основал компанию Amway. Она специализируется на прямых продажах средств гигиены, косметики, биодобавок к пище и прочих товаров. Состояние Девоса оценивается в $ 5,4 миллиарда.



Его партнер Джей Ван Андел скончался в 2004 году. Сейчас компанией управляют сыновья основателей, Даг Девос и Стив Ван Андел.

