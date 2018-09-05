Виктор Ан завершил карьеру в России

Многократный олимпийский чемпион по шорт-треку кореец Виктор Ан, который несколько лет назад получил российское гражданство, завершил спортивную карьеру.



Ан по семейным обстоятельствам переезжает в Корею, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова.

«К сожалению, Виктор Ан завершил карьеру, и в России тоже не останется по семейным причинам — хотят, чтобы ребенок учился в Корее», — сказал Кравцов.

Напомним, Ан не участвовал в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, поскольку, как и ряд других членов сборной России, не был допущен к Играм.