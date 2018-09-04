Уфимский «Толпар» отправился в свое первое турне нового сезона
Уфимский «Толпар» отправился в свое первое выездное турне регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19, сообщает пресс-служба башкирской команды.
В рамках гостевой серии «толпаровцы» проведут по два матча против «Тюменского Легиона» (5 и 6 сентября) и «Мамонтов Югры» (9 и 10 сентября).
В поездку отправились:
- Вратари: Дмитрий Брагинский, Юрий Грошев.
- Защитники: Ильдар Абдеев, Никита Анохин, Тимур Ахияров, Спартак Басимов, Сергей Варлов, Никита Голощапов, Егор Егоров, Владимир Ершов, Глеб Летов, Семен Чистяков.
- Нападающие: Владимир Баканин, Данил Башкиров, Михаил Козлов, Андрей Кузнецов, Савелий Кувардин, Булат Миннеханов, Александр Пашин, Антон Пачин, Алексей Пустозеров, Павел Синявский, Ярослав Соколов, Егор Сучков, Николай Сытый, Эммануил Шафеев.
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