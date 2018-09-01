Советник главы ДНР назвал Силы специальных операций Украины организаторами убийства Захарченко

Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Казаков заявил, что убийство Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины.

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры» — цитирует Казакова "РИА Новости".



По словам советника, задержанные дали признательные показания.

Напомним, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. Вторым погибшим при взрыве является его телохранитель. В ДНР объявлен трехдневный траур. Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье «Теракт».

