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Происшествия

Советник главы ДНР назвал Силы специальных операций Украины организаторами убийства Захарченко

11:38, 01.09.2018
Советник главы ДНР назвал Силы специальных операций Украины организаторами убийства Захарченко
Фото: скриншот youtube.com

Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Казаков заявил, что убийство Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины.

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры» — цитирует Казакова "РИА Новости".

По словам советника, задержанные дали признательные показания.

Напомним, что Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. Вторым погибшим при взрыве является его телохранитель. В ДНР объявлен трехдневный траур. Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье «Теракт».

Происшествия
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