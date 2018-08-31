Советник главы ДНР рассказал подробности теракта, в результате которого погиб Захарченко

Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Казаков рассказал подробности взрыва в Донецке, в результате которого погиб Александр Захарченко.

«Закладка взрывчатки внутри ресторана. На входе сразу произошёл взрыв. На данный момент в республике введён режим ЧП. Идёт поиск возможных исполнителей», — приводит его слова RT.

Отметим что ранее источник «Интерфакса» в силовых структурах Донецка утверждал, что "задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики".

Ранее сообщалось, что погиб глава Донецкой народной республики Александ Захарченко. Он получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка. Один человек погиб и минимум трое пострадали. В связи гибелью Захарченко уже возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».