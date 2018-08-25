Возбуждено дело о хищении изъятых у полковника Захарченко 3 миллионов евро — СМИ

Возбуждено уголовное дело по факту хищения около €3 млн из денег, изъятых у бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко.



«По результатам проверки было возбуждено дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)»,— передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам другого источника, уголовное дело возбуждено «в отношении неустановленных лиц».

Ранее сообщалось, что пропажу денег в рамках дела полковника Захарченко обнаружили сотрудники Сбербанка при пересчете.