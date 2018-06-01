Пропажу 3 миллионов евро у полковника Захарченко обнаружили работники Сбербанка

Пропажу денег в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко обнаружили сотрудники Сбербанка при пересчете.



«Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем. Именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко заявил, что официальное следствие не уведомляло защиту Захарченко о пропаже.

Напомним, Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позже ему были предъявлены обвинения по другим эпизодам.