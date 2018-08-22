Прокуратура реанимировала уголовное дело о колесе обозрения и директоре «ДИАС»

Прокуратура Набережных Челнов отменила постановление Следкома о прекращении уголовного дела директора муниципального предприятия «ДИАС» Искандера Ахметова. Ему вернули статус подозреваемого в превышении должностных полномочий с отводом земли под колесо обозрения.

Постановление об отмене решения Следкома вынесла и.о. прокурора Набережных Челнов Эльвира Тимирова 21 августа, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Напомним, совсем недавно прокуратура через суд добилась решения о сносе этого аттракциона. После этого в челнинском отделе Следкома было принято решение о прекращении уголовного преследования Ахметова. Замруководителя отдела Ильдар Шакиров 20 августа объяснял это решение Chelny-biz так: состава преступления нет, никакого отчуждения земли под колесо не проводилось, ее никто не похищал.

В прокуратуре с решением органа следствия не согласились. Полагая, что с участием руководства «Дирекция инжиниринга и аудита строительства» (ДИАС) муниципальный участок на проспекте Мира в Челнах фактически был предоставлен в пользование коммерческого ООО «Колесо обозрения», причем разрешение на фундамент строения «ДИАС» получила, когда аттракцион уже работал.