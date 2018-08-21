Российские пользователи «Вконтакте» смогут запросить информацию о собираемых о них данных

Российские пользователи «Вконтакте» смогут запросить персональные данные, которые на них собирает соцсеть. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза. Для этого необходимо обратиться в службу поддержки, сообщает RNS.

Данная возможность появилась в связи со вступившим в силу в мае регламентом ЕС о защите персональных данных — General Data Privacy Regulation.

Пользователь может получить сведения об обработке указанных им данных в профиле, подписки на сообщества, список его друзей, список загруженных им аудио и видеозаписей, список его фотоальбомов и другая информация.

Ранее руководство «ВКонтакте» пообещало ввести обновления, направленные на конфиденциальность пользовательских данных, в том числе функцию приватного профиля.

