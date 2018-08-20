Физлицо попытается обанкротить «Ак Барс» Банк из-за долга в 10 тысяч рублей
Физическое лицо Наталья Ипатко подала иск о признании ПАО «Ак Барс Банк» банкротом. Дата заседания, когда будет рассматриваться это дело, пока не назначена.
Причиной иска стал долг банка в размере около 10,2 тыс. рублей. Заявление было подано 16 августа. Данные опубликованы на сайте Арбитражного суда РТ. Другие подробности дела пока неизвестны.
Напомним, по итогам I полугодия 2018 года долг потенциальных банкротов составил 37,02 млрд рублей. Это на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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