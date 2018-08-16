Зарегистрированная в офшорах татарстанская компания отремонтирует по госконтракту мост в Орле

Администрация Орла заключила контракт на капитальный ремонт моста «Дружба» с татарстанским ООО «Региональные газораспределительные сети». Стоимость работ составила 293 млн рублей.

Согласно данным портала о бизнесе, гендиректором компании из Казани является Елена Федченко, а учредителем — «Акинбург Инвестментс Лимитед», зарегистрированная на Кипре в 2016 году.

Напомним, в прошлом году эта же компания получила контракт на 306 млн рублей на разработку рабочей документации и строительство пешеходного моста в Орле.