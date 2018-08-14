Новости происшествий

18:01 МСК
Новости раздела
Происшествия

Верховный суд РТ освободил заслуженного тренера России

16:19, 14.08.2018
Верховный суд РТ освободил заслуженного тренера России
Фото: elitat.ru

Смягчил наказание экс-директору ДЮСШ Нижнекамского района и заслуженному тренеру РФ по вольной борьбе Равилю Булатову сегодня Верховный суд Татарстана.

Из приговора райсуда был исключен эпизод о злоупотреблении полномочиями и учтены смягчающие обстоятельства, в итоге 2 года колонии общего режима Булатову заменили 1 годом и 8 месяцами условного срока, рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь суда Наталья Лосева.

Напомним, дело Булатова в Нижнекамском райсуде рассматривалось в особом порядке, он полностью признал вину в злоупотреблениях, превышениях и мошенничестве и возместил ущерб в 780 тысяч рублей, однако объяснил — с помощью «мертвых душ» и незаконных арендаторов лишь закрывал дыры по нефинансируемым статьям расходов ДЮСШ. Коллеги Булатова оценили приговор как чрезмерно суровый.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты