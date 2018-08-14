Верховный суд РТ освободил заслуженного тренера России

Смягчил наказание экс-директору ДЮСШ Нижнекамского района и заслуженному тренеру РФ по вольной борьбе Равилю Булатову сегодня Верховный суд Татарстана.

Из приговора райсуда был исключен эпизод о злоупотреблении полномочиями и учтены смягчающие обстоятельства, в итоге 2 года колонии общего режима Булатову заменили 1 годом и 8 месяцами условного срока, рассказала «Реальному времени» пресс-секретарь суда Наталья Лосева.

Напомним, дело Булатова в Нижнекамском райсуде рассматривалось в особом порядке, он полностью признал вину в злоупотреблениях, превышениях и мошенничестве и возместил ущерб в 780 тысяч рублей, однако объяснил — с помощью «мертвых душ» и незаконных арендаторов лишь закрывал дыры по нефинансируемым статьям расходов ДЮСШ. Коллеги Булатова оценили приговор как чрезмерно суровый.