В Подмосковье в результате смерти водителя автобуса пострадили шесть детей — СК возбудил дело

В Московской области из-за смерти водителя автобуса произошло ДТП, в котором постарадали шестеро детей.

«Автобусом из Бекасовского санатория в Наро-Фоминском районе везли на станцию Нара для отбытия в Москву 23 ребенка и двух сопровождающих. Сегодня дети должны были отправиться домой в Нижний Тагил. Автобус попал в ДТП, в результате чего пострадали шесть детей, их доставили в районную больницу. Детей сейчас обследовали, повреждений серьезных нет (синяки, ссадины, у одного мальчика небольшой порез от стекла)», — приводит сообщение Минобразования региона «Интерфакс».

По предварительной информации у водителя во время поездки оторвался тромб.

СК по факту аварии уже возбудил уголовное дело.

«Следственным отделом по Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.



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