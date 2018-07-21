В Татарстане в результате ДТП с тремя машинами пострадал годовалый ребенок

В Апастовском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого пострадала годовалая девочка.

Авария произошла вчера, 20 июля, на трассе Апастово – Тетюши — там столкнулись Kia Rio, Lada Kalina и молоковоз КАМАЗ, сообщают очевидцы в социальных сетях.

В результате ДТП годовалая девочка получила сотрясение головного мозга. Еще три человека были госпитализированы с различными травмами.

Факт ДТП с тремя авто в Апастовском районе подтвердили в МЧС РТ.

Напомним, в результате аварии в Подмосковье погиб один человек, более 15 детей пострадали.