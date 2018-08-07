Арбитраж РТ признал недействительными сделки ТФБ с двумя компаниями на общую сумму 17,6 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал недействительными две сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 17,6 млн рублей.

Одна их них была заключена с ООО «ВИТАЛИЯ» (10,1 млн рублей), вторая — с ООО «СХП «Урожай» (7,5 млн рублей). Обе сделки касались перевода денег, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Также суд признал законными операции ТФБ с АО «Татагролизинг» на 8,5 млн рублей, и повторно — сделку по приобретению у ПАО «Росгосстрах Банк» паев закрытого инвестиционного фонда недвижимости «Невский» в размере 700 млн рублей.