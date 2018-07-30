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Минтранс РФ выступил за снижение НДС на внутренних авиарейсах

12:57, 30.07.2018
Минтранс РФ выступил за снижение НДС на внутренних авиарейсах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство транспорта Российской Федерации РФ выступило за снижение НДС на внутренних авиарейсах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Минтранс по-прежнему выступает за последовательное снижение НДС для внутренних рейсов, в том числе на маршрутах, исключающих МАУ (Московский авиационный узел)», — цитирует сообщение Минтранса ТАСС.

Ранее в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта заявили, что из-за возможного повышения НДС на внутренних рейсах через Москву с 10% до 20% станет подорожание билетов на 8—10%.

Кроме того, авиакомпании собираются повысить цены на билеты из-за дорожающего керосина.

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