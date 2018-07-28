В Менделеевске собрали почти 800 кг мусора

Возле парка «Ушковские острова» в Менделеевске собрали почти 800 кг мусора в рамках экологической акции «Чистые игры».



Акция нацелена на уборку городского пространства. Город стал вторым в республике, где прошел подобный эксперимент, передает «Татар-информ».

Отмечается, что в экоакции приняли участие 14 команд — работников предприятий, организаций, общественных движений города и района. Больше всех мусора собрал Союз пенсионеров.

Напомним, сегодня активисты очистили прибрежную зону озера Изумрудное («Карьер») в Казани от мусора, а аквалангисты Федерации подводного спорта и члены Русского географического общества — дно озера.