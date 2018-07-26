Озеро Изумрудное в Казани почистят аквалангисты

Активисты очистят 28 июля прибрежную зону озера Изумрудное («Карьер») в Казани от мусора, а аквалангисты Федерации подводного спорта и члены Русского географического общества — дно озера.



В планах организаторов — очистить дно озера площадью до 5 тысяч кв. м и прибрежную зону в месте отдыха горожан, говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что экологическая акция на озере Изумрудное — четвертая по счету уборка прибрежной территории в этом году. В ближайшем будущем запланированы и другие экологические мероприятия на водоемах Казани, Альметьевска, Нурлата и Нижнекамска.

Ранее на озере Изумрудном демонтировали несанкционированно установленный шлагбаум и открыли свободный доступ к пляжу.