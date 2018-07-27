Верховный суд РТ взыскал миллион и посадил на 55 лет организатора убийства сестры с подельниками

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В Верховном суде РТ завершилось оглашение приговора по делу о заказном убийстве мастера маникюрного салона в Набережных Челнах. Брат убитой и организатор убийства Ростислав Рудник получил 19 лет колонии особого режима, прокуратура просила для него пожизненное.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ВС РТ, строже всех суд наказал непосредственного исполнителя убийства Евгения Рахова — 20 лет и 6 месяцев колонии особого режима, посредник Олег Долгов отправится в колонию строгого режима на 16 лет.



В пользу сводного брата покойной с осужденных взыскан 1 млн рублей — 500 с исполнителя, 300 тысяч с организатора и 200 с посредника.



Напомним, в прениях подсудимые заявляли о своей невиновности и высказывали альтернативную версию — якобы, убийство было не заказным, а случайным.