Сделки «Татфондбанка» на сумму около 476 млн рублей признали недействительными

В судах были признаны недействительными сделки с «Татфондбанком» на сумму около 476 млн рублей:

Сделка с ООО «Пожарное дело» на 2 млн рублей. Она была совершена 5 декабря 2016 года. Решение принял Арбитражный суд РТ (АС РТ).

13 декабря снятие физлицом 9,1 млн рублей (АС РТ).

Одиннадцатым апелляционным судом также признано законным решение АС РТ о восстановлении долга ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» перед ТФБ в размере 313,5 млн рублей. Сделка от 7 декабря.

АС РТ подтвердил восстановление права ТФБ на долги, которые были переданы по договорам уступки на сумму более 151 млн рублей.

Кроме того, Арбитражный суд отказал конкурсному управляющему в признании недействительными снятия денег со счетов физлиц на общую сумму около 26,3 млн рублей. Отчет опубликовало Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, ранее суд восстановил обязательства перед «Татфондбанком» на 26,4 млн рублей.