Прокуратура РТ поддержит апелляцию на приговор покойному экс-начальнику подразделения Газпрома

Фото: Реальное время

В Татарстане скончался 68-летний экс-начальник ЭПУ «Центргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» Илгизяр Галеев, осужденный к штрафу в 5,5 млн рублей за серию незаконных вознаграждений. Галеева похоронили в минувшие выходные.

Приговор Советского райсуда Казани по его делу был вынесен в начале июля и в силу вступить не успел. Сам газовик вину не признал. Да и прокуратура подала апелляционное представление, полагая приговор слишком мягким.

Отзывать представление со своей позицией по данному делу гособвинение не будет, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. «Суд сам даст оценку новым обстоятельствам», — пояснил он.

Напомним, о слабом здоровье Галеева защита заявляла с первого дня его уголовного преследования. В апреле, на старте судебного разбирательства адвокат Ринат Вильданов отмечал: «посадка» и преследование его клиента привели к тому, что его сердце работает на пределе, и это «может привести к печальным последствиям». В ходе судебного процесса Галеев был освобожден из СИЗО.