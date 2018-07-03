Из банковской ячейки в «Тимер Банке» украли 18 миллионов рублей

Из банковской ячейки замдиректора медцентра в депозитарии ПАО «Тимер Банк» неизвестные похитили доллары и рубли на общую сумму 18,1 млн рублей.



«Около 16 часов [2 июля] в дежурную часть обратился заместитель генерального директора медицинского центра «Мира», который рассказал, что из банковской ячейки у него пропали $130 тыс. и 10 млн руб.», — передает РБК со ссылкой на источник в полиции.

Установлено, что деньги украли 20 июня в помещении депозитария банка на улице Академика Зелинского.

Ранее сообщалось, что председателем совета директоров ПАО «Тимер Банк» переизбран финансовый директор АО «Рособоронэкспорт» Андрей Кондратьев.