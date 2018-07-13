На российских дорогах могут ввести новую систему разметки для обгона

На российских дорогах предложили ввести новую систему разметки. Она предполагает другое деление трехполосных дорог.

Две полосы будут выделены на движения в противоположные стороны, а оставшееся посередине место будет разметкой поделено на участки либо в одну, либо в другую сторону. Таким образом предполагается уменьшить количество аварий из-за обгона, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что Росавтодор разработает единые правила размещения рекламных щитов вдоль дорог.