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На российских дорогах могут ввести новую систему разметки для обгона

11:13, 13.07.2018
На российских дорогах могут ввести новую систему разметки для обгона
Фото: dorogi.tatarstan.ru

На российских дорогах предложили ввести новую систему разметки. Она предполагает другое деление трехполосных дорог.

Две полосы будут выделены на движения в противоположные стороны, а оставшееся посередине место будет разметкой поделено на участки либо в одну, либо в другую сторону. Таким образом предполагается уменьшить количество аварий из-за обгона, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что Росавтодор разработает единые правила размещения рекламных щитов вдоль дорог.

ОбществоВластьИнфраструктура
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