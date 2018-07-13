На российских дорогах могут ввести новую систему разметки для обгона
На российских дорогах предложили ввести новую систему разметки. Она предполагает другое деление трехполосных дорог.
Две полосы будут выделены на движения в противоположные стороны, а оставшееся посередине место будет разметкой поделено на участки либо в одну, либо в другую сторону. Таким образом предполагается уменьшить количество аварий из-за обгона, сообщает «Российская газета».
Ранее стало известно, что Росавтодор разработает единые правила размещения рекламных щитов вдоль дорог.ОбществоВластьИнфраструктура
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