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Саммит ЕС — Япония перенесли на 17 июля из-за наводнения

15:58, 09.07.2018
Саммит ЕС — Япония перенесли на 17 июля из-за наводнения
Фото: скриншот видео youtube.com

Саммит ЕС — Япония из-за наводнения перенесли в Токио на 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Изначально мероприятие должно было пройти в Брюсселе 11 июля.

«Ввиду этих событий (наводнение в Японии, — прим. ред.) стороны договорились, что саммит ЕС — Япония, назначенный на эту среду в Брюсселе, пройдет вместо этого на следующей неделе, 17 июля, в Токио», — цитирует «РИА Новости» Схинаса.

По последним данным телеканала NHK, число погибших в результате наводнений и оползней в Японии составило 116 человек, еще 61 считаются пропавшими без вести.

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