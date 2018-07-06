В Казани пристав помог отцу футболиста сборной Бельгии Муссы Дембеле найти потерянные документы

Сотрудник отдела судебных приставов по Вахитовскому и Приволжскому районам города помог найти отцу бельгийского футболиста потерянные документы.

Отец футболиста сборной Бельгии Муссы Дембеле — Яя Дембеле забыл свои документы и личные вещи в такси. Он обратился за помощью к сотруднику казанского отдела судебных приставов Акперу Бахтиарови на английском языке, рассказали в пресс-службе УФССП по РТ.

Бахтиарови принял все необходимые меры, чтобы помочь Дембеле. В результате потерянные вещи были найдены.

Напомним, что сегодня в 21.00 по московскому времени на стадионе «Казань Арена» начнется встреча 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии.