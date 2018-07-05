Суд приговорил к двум годам условно бывшего гендиректора «Мордовавтодора»

Ленинский райсуд Саранска признал бывшего гендиректора АО «Мордовавтодор» Дамира Валеева виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Также Валеев должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

«Для реализации своего корыстного преступного умысла Д.Валеев, разработав преступный план хищения денежных средств путем мошенничества, предложил своему заместителю А.Грачеву принять участие в хищении денежных средств АО «Мордовавтодор», Грачев дал свое согласие», — говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что прокуратура республики направила дело на рассмотрение суда.

Установлено, что экс-руководитель «Мордовавтодора» подделывал документы, якобы заказывая работы по содержанию дорог у подконтрольного ему ООО «Крафт». Таким образом глава «Мордовавтодора» пытался похитить 5,2 млн рублей.