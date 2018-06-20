В Саранске суд рассмотрит дело бывшего гендиректора «Мордовавтодора» Дамира Валеева
Ленинский райсуд Саранска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Мордовавтодор» Дамира Валеева. Он обвиняется в покушении на мошенничество.
По версии следствия, обвиняемый с 14 апреля по 31 декабря 2016 года подделывал документы, якобы заказывая рабдоты по содержанию дорог у подконтрольного ему ООО «Крафт». Таким образом глава «Мордовавтодора» пытался похитить 5,2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.
Портал stolica-s.su утверждает, что речь идет именно о Дамире Валееве. По информации издания, его соучастниками были заместитель гендиректора Андрей Грачев и директор ООО «Крафт» Плотников.
Расследование дела проводили сотрудники регионального управления ФСБ.Происшествия
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