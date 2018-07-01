ЧМ-2018: Россия попробует пройти Испанию, хорваты — датчан
1 июля на ЧМ-2018 определятся еще два четвертьфиналиста.
Накануне первый раунд плей-офф преодолели французы, отправившие домой сборную Аргентины в матче с обилием голов — 4:3.
А затем и конкурент аргентинца Месси в борьбе за корону мира Криштиану Роналду был повержен сборной Уругвая — 2:1, которая на групповом этапе разгромила россиян — 3:0. Португалия тоже вне зоны плей-офф.
В четвертьфинале как раз и встретятся Уругвай с Францией.
Сегодня решается судьба для хозяев турнира. Расписание двух первоиюльских матчей таково:
- Москва, «Лужники», 1/8 финала, 17.00 мск, сборная Испании — сборная России
- Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 1/8 финала, 21.00 мск, сборная Хорватии — сборная Дании.
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