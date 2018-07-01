ЧМ-2018: Россия попробует пройти Испанию, хорваты — датчан

1 июля на ЧМ-2018 определятся еще два четвертьфиналиста.

Накануне первый раунд плей-офф преодолели французы, отправившие домой сборную Аргентины в матче с обилием голов — 4:3.

А затем и конкурент аргентинца Месси в борьбе за корону мира Криштиану Роналду был повержен сборной Уругвая — 2:1, которая на групповом этапе разгромила россиян — 3:0. Португалия тоже вне зоны плей-офф.

В четвертьфинале как раз и встретятся Уругвай с Францией.

Сегодня решается судьба для хозяев турнира. Расписание двух первоиюльских матчей таково: