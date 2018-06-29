Кредиторы «Татагропромбанка» остались в мае без выплат

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего ООО «Татагропромбанк» не выплатило в мае долги кредиторам.



К настоящему времени на выплаты кредиторам первой очереди было направлено более 127 млн рублей, что составляет 7,7% от установленных требований, указанных кредиторами, говорится в сообщении АСВ.

Отмечается, что всего установлено требований кредиторов на сумму более 1,7 млрд рублей, в том числе включенных в реестр 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что АСВ потратит на проведение мероприятий конкурсного производства в ООО «Татагропромбанк» 45,4 млн рублей.