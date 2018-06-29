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Кредиторы «Татагропромбанка» остались в мае без выплат

16:09, 29.06.2018
Кредиторы «Татагропромбанка» остались в мае без выплат
Фото: скриншот / google.ru

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего ООО «Татагропромбанк» не выплатило в мае долги кредиторам.

К настоящему времени на выплаты кредиторам первой очереди было направлено более 127 млн рублей, что составляет 7,7% от установленных требований, указанных кредиторами, говорится в сообщении АСВ.

Отмечается, что всего установлено требований кредиторов на сумму более 1,7 млрд рублей, в том числе включенных в реестр 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что АСВ потратит на проведение мероприятий конкурсного производства в ООО «Татагропромбанк» 45,4 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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