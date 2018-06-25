Топ-менеджера «Интер РАО» заподозрили в передаче схем поставки электричества в Донбасс — СМИ

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по обвинению в шпионаже, подозревается в передаче Румынии схем поставки электричества в Донбасс в Крым и непризнанные республики Донбасса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на своих источников.

«Из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается, с кем мы вообще разговариваем, какие есть проблемы, какие схемы», — цитирует агентство собеседника.

Он отметил, что «дочка» «Интер РАО» — ООО «ЦОР» в 2014 году организовала поставки электроэнергии в Крым когда Украина пригрозила отключить полуостров от электричества. Организацией этой схемы занималась Цуркан, которая знала все контакты российских чиновников на Украине.

Напомним, 19 июня Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ арестовал до 13 августа члена правления ПАО «Интер РАО» Карину Цуркан по подозрению в шпионаже в пользу Румынии.