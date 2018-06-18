Экс-«уфимец» Давид Юрченко пополнил ряды «Енисея»

Бывший голкипер «Уфы», в последнем сезоне защищавший ворота «Тосно», Давид Юрченко подписал контракт с красноярским «Енисеем», сообщает официальный сайт красноярского клуба.

Для Давида Юрченко «Енисей» станет десятым клубом. В разные годы он, помимо «Уфы», выступал за московский «Титан», латвийский «Металлург», минское «Динамо», самарские «Крылья Советов», астраханский «Волгарь», саранскую «Мордовию» и «Анжи». Последним клубом 32-летнего голкипера стал «Тосно», с которым Юрченко выиграл Кубок России.

Напомним, «Уфа» в последнем туре чемпионата РФПЛ — 2017/2018 разгромила на своем поле команду Юрченко со счетом 5:0 и заняла шестое место, позволяющее сыграть в Лиге Европы.

«Енисей», выиграв стыковые матчи у махачкалинского «Анжи», пополнил состав РФПЛ.

