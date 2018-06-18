Прокуратура РТ обжаловала приговор за давление на присяжного по делу ОПГ «Грязь»

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Прокуратура Советского района города Казани внесла апелляционное представление на приговор суда в отношении 31-летнего Самира Алиева и 57-летнего Саявуша Джафарова по уголовному делу о давлении на присяжного заседателя.

Напомним, что преступление было совершено в период рассмотрения в Верховном суде РТ дела членов группировки «Грязь» об убийстве. Суд приговорил двух уроженцев Азербайджана к штрафам в размере 110 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно.

Закон предусматривает наказание за данное преступление в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишения свободы на срок до трех лет, пояснили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Таким образом, гособвинение считает, что назначенное подсудимым наказание является чрезмерно мягким. В связи с этим приговор был обжалован прокуратурой.

