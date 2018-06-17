В Мехико произошло искусственное землетрясение из-за прыжков болельщиков

Сейсмологи в Мехико зафиксировали землетрясение искусственного происхождения в тот момент, когда мексиканские футболисты забили сборной Германии в матче чемпионата мира по футболу в России.

«Землетрясение, которое было зафиксировано в Мехико, имеет искусственное происхождение. Вероятно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале», — говорится в сообщении мониторинговой сети землетрясений SIMMSA в Twitter.

Землетрясение в 11.32 по местному времени отметили два датчика.

Напомним, что сегодня сборная Мексики обыграла команду Германии в Москве на стадионе «Лужники» со счетом 1:0. Гол забил мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано.