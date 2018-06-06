ФК «Мордовия» проведет трехнедельный сбор в Сербии

Футбольный клуб «Мордовия» приступает к подготовке к предстоящему сезону 20182019 в Футбольной национальной лиге 7 июня, сообщает официальный сайт саранской команды.

Первый сбор команда проведет в Саранске с 7 по 14 июня. Затем 17 июня «Мордовия» отправится на трехнедельный сбор в Сербию, где пробудет до 9 июля.

Тренерским штабом команды запланированы шесть контрольных матчей. Ориентировочно 21, 24, 27, 30 июня и 5, 8 июля. Заключительный этап подготовки пройдет вновь в Саранске.

Недавно саранский клуб расстался с десятью игроками, но оставил на посту главного тренера Марата Мустафина.

