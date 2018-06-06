Александр Свитов: «Как капитан команды приношу извинения болельщикам за ситуацию с ГИБДД»

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов прокомментировал продление контракта с казанской командой, а также принес извинения болельщикам за дорожный инцидент, произошедший после чествования команды 31 мая.

— Рад, что удалось договориться и подписать новый контракт с «Ак Барсом», — сказал Свитов официальному сайту «Ак Барса». — Я достаточно давно в команде, моя семья привыкла к Казани. Поэтому многое говорило за то, чтобы остаться. К тому же в прошлом году мы выиграли Кубок Гагарина, а значит впереди еще более важная задача — защитить титул и доказать, что мы лучшие.

— На прошлой неделе вы были одним из самых обсуждаемых игроков. Неделя для команды выдалась очень насыщенной на события.

— Спасибо всем, кто поддерживал меня и просил остаться в Казани, это многое для меня значит. И я понимаю, что в большей степени обсуждалась моя фотография с Ярославом Косовым в ночь на 31 мая. Приношу извинения нашим болельщикам от имени капитана команды за эту ситуацию и ее последствия. Вождение в нетрезвом виде ставит под угрозу жизнь и здоровье не только самого водителя, но и окружающих. Как отец двоих детей я категорически осуждаю подобные выходки. Несмотря на то, что в тот вечер мы отмечали чемпионство, Ярослав не должен был садиться за руль. А я не должен был фотографироваться рядом с патрульным автомобилем. Обещаю, что подобное в нашей команде больше не повторится. Быть игроком «Ак Барса» — большая честь для любого хоккеиста, и каждый должен нести это звание с достоинством.

Напомним, что на утро 31 мая Александр Свитов вместе с нападающим Ярославом Косовым были остановлены сотрудниками ГИБДД. Позже выяснилось, что Косов в нетрезвом состоянии вел такси самостоятельно. Александр Свитов активно позировал на фотокамеры сотрудникам дорожных служб рядом с провинившимся хоккеистом.