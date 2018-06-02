Россиянин пытался завезти в страну более 250 гекконов и хамелеонов с Мадагаскара

Следственный отдел ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» окончил предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Приморского края. Контрабандист пытался в рюкзаке завезти на территорию России более 250 хамелеонов и гекконов с Мадагаскара.



Согласно заключению эксперта Всемирного фонда природы, средняя рыночная стоимость рептилий составила более 1,9 млн рублей.

«Гражданин, находясь в отпуске на Мадагаскаре, в местном зоомагазине приобрел более 250 хамелеонов и гекконов. Часть из них мужчина собирался разводить дома, а часть продать», — приводит пресс-служба МВД слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Отмечается, что контрабандист упаковал рептилий в рюкзак и прошел пограничный и таможенный контроль в мадагаскарском аэропорту. При этом он «ознакомился с правилами перевозки редких экземпляров флоры и фауны, которые предполагают получение специального разрешения, однако оформлять соответствующие документы не стал».

В зоне таможенного контроля «Домодедово» содержимое рюкзака обнаружили сотрудники аэропорта. Дело с обвинительным заключением признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 226.1 УК РФ, направлено в суд.