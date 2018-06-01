На время ЧМ-2018 цены на авиабилеты из Казани возросли в восемь раз

Во время чемпионата мира по футболу-2018 билеты на перелеты из Казани многократно подорожают. Самый дорогой билет из Казани в Москву обойдется путешественникам в восемь раз дороже, чем в обычный день.



Как сообщили «Реальному времени» в сервисе путешествий Туту.ру, стоимость билета 21 июня составит 17 тыс. рублей вместо 2 тыс. рублей.

Что касается направлений с прилетом в Казань, то самые дорогие билеты продаются из Москвы и из Ростова-на-Дону 23 и 18 июня, соответственно. 23 июня билет обойдется в семь раз дороже обычного — цена возросла с 1,89 тыс. рублей до 13,9 тыс. рублей. При этом 18 июня за билет придется отдать в шесть раз больше — 14,4 тыс. рублей против 2,3 тыс. рублей.

Отмечается, что при анализе рассматривались цены на перелеты в одну сторону в период с 10 июня по 20 июля 2018 года. Напомним, в Казани пройдут шесть матчей чемпионата: 16, 20, 24, 27, 30 июня и 6 июля.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» запустит дополнительные авиарейсы между Казанью и другими городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу.