«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы между Казанью и городами ЧМ-2018
«Аэрофлот» приступил к продаже билетов на дополнительные авиарейсы между Казанью и другими городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу.
Такие рейсы будут осуществляться в период проведения мундиаля по следующим направлениям: Казань — Екатеринбург, Казань — Калининград, Волгоград — Нижний Новгород, Волгоград — Казань, Сочи — Казань, а также в обратных направлениях, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Там пояснили, что даннные меры направлены на повышение доступности воздушного сообщения между городами России, где будут проходить футбольные соревнования.
Подробное расписание полетов доступно на сайте «Аэрофлота».
Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что завышения цен на авиабилеты в города-организаторы ЧМ-2018 нет.
Справка
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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