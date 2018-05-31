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«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы между Казанью и городами ЧМ-2018

15:07, 31.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы между Казанью и городами ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Аэрофлот» приступил к продаже билетов на дополнительные авиарейсы между Казанью и другими городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Такие рейсы будут осуществляться в период проведения мундиаля по следующим направлениям: Казань — Екатеринбург, Казань — Калининград, Волгоград — Нижний Новгород, Волгоград — Казань, Сочи — Казань, а также в обратных направлениях, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там пояснили, что даннные меры направлены на повышение доступности воздушного сообщения между городами России, где будут проходить футбольные соревнования.

Подробное расписание полетов доступно на сайте «Аэрофлота».

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что завышения цен на авиабилеты в города-организаторы ЧМ-2018 нет.

Справка

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

БизнесТранспорт Татарстан
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