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Пропала часть изъятых у экс-главы Сахалина денег — СМИ

15:46, 31.05.2018
Пропала часть изъятых у экс-главы Сахалина денег — СМИ
Фото: kremlin.ru

Часть денег, изъятых у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, пропала еще до обращения их в доход государства.

Всего, по данным «Коммерсанта», у Хорошавина было обнаружено 280 млн рублей, 27 тыс. долларов, 217 тыс. фунтов, 388 тыс. швейцарских франков и 6 млн долларов. Пока неизвестно, начато ли по этому поводу расследование.

Напомним, Александр Хорошавин был осужден на 13 лет лишения свободы, а также приговорен к штрафу в 500 млн рублей за получение взяток.

Накануне стало известно о пропаже 3 млн евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. По данному факту следствие начало проверку.

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