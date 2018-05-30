В России вступила в силу конвенция о борьбе с канцерогенами

Конвенция о профилактике и контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами и агентами, вступила в силу сегодня, 30 мая.



«Конвенция №139 определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, трудовая деятельность которых связана с возможностью воздействия канцерогенных веществ», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Документ предусматривает контроль за использованием на рабочих местах запрещенных или подлежащих разрешению канцерогенных веществ.

Отмечается, что в России насчитывается свыше 11 тыс. канцерогеноопасных организаций. По оценкам экспертов, производственному воздействию канцерогенов в стране подвергается свыше миллиона человек.

Конвенция была принята на 59-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1974 года в Женеве и вступила в силу 10 июня 1976 года.